وتكشف تشكيلة أول مباراة لريال مدريد في آخر موسم دون أفضل لاعب في العالم، عن طول المدة التي قضاها "الدون" داخل النادي، حيث انضم إلى "البلانكو" في صيف عام 2009.

ففي موسم 2008-2009، بدأ ريال مدريد موسمه أمام ديبورتيفو لاكورونيا، بتشكيلة لا يتبقى منها إلا لاعبان فقط في تشكيلة الفريق الحالية، هما القائد سيرخيو راموس والظهير الأيسر المخضرم البرازيلي مارسيلو.

أما باقي لاعبي التشكيلة التي بدأت اللقاء، عندما حقق ريال مدريد الفوز 2-1 على مضيفه، فهم لاعبون معتزلون أو رحلوا إلى أندية أخرى.

فقد حرس المرمى وقتها الإسباني إيكر كاسياس (بورتو البرتغالي حاليا)، ولعب في الدفاع البرتغالي بيبي (بشكتاش التركي حاليا)، والأرجنتيني غابريل هاينزه (معتزل)، فضلا عن راموس ومارسيلو.

وفي خط الوسط، لعب المالي مامادو ديارا والإسباني غوتي (معتزلان)، أمامهما الهولندي أرين روبن (بايرن ميونيخ الألماني) والأرجنتيني غونزالو هيغواين (ميلان الإيطالي)، أما الهجوم فتألف من الإسباني راؤول غونزاليس والهولندي رود فان نستلروي، وكلاهما معتزل.