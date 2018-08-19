وتفوق فيدرر 7-6 في المجموعة الأولى وكانت النتيجة تشير للتعادل 1-1 في المجموعة الثانية عندما قرر جوفين الانسحاب.

ولم يكن الصربي جوكوفيتش، الذي خسر كل المباريات النهائية الخمس في سينسناتي، في أفضل حالاته خلال مباراة امتدت لساعتين و32 دقيقة لكنه تفوق في النقاط المهمة.

وقال جوكوفيتش "كان أسبوعا متقلبا بسبب المباريات والتوقفات والتأجيلات بسبب الأمطار وكل شيء.

"فزت في اخر ثلاث مباريات في المجموعة الثالثة. نقاط قليلة هي من حسمت الفوز ونجحت في ذلك".

وبعد خسارة المجموعة الثانية لصالح شيليتش كسر جوكوفيتش إرسال منافسه ليتقدم 3-1 في المجموعة الحاسمة قبل أن يشتكي للحكم من الموسيقى القادمة من خارج الملعب.

وبدا أن جوكوفيتش فقد تركيزه إذ تأخر صفر-40 على الفور قبل أن يدرك التعادل لكنه خسر الشوط.

ورد جوكوفيتش كسر الإرسال في الشوط الثامن قبل أن يحسم الفوز في الشوط التالي.

وقال جوكوفيتش "لم أحب الموسيقى الصادرة من خارج الملعب في أول عدة أشواط من المجموعة الثالثة" مضيفا أنه خطط لمشاهدة مباراة فيدرر وجوفين عبر التلفزيون.