سجل للهلال لاعبه البرازيلي كارلوس إدواردو بالدقيقة 35، وأضاف اللاعب الفنزويلي ريفاس الهدف الثاني في الدقيقة 61، فيما سجل للاتحاد هدفه الوحيد لاعبه المغربي كريم الأحمدي بالدقيقة 66 .

يذكر أن مشاركة طرفي المباراة جاءت بعد حصول الهلال على لقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الرياضي الماضي، فيما جاءت مشاركة الاتحاد عقب تتويجه بطلاً لكأس الملك في الموسم ذاته.

وتعد هذه النسخة هي الخامسة بعد أن استحدثت البطولة موسم 2013 وحصل عليها في ذلك الوقت فريق الفتح، ثم الشباب في موسم 2014، والهلال في موسم 2015، والأهلي في الموسم 2016، والهلال في موسم 2018.