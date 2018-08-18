وقال عزت في تغريدات عبر حسابه على "تويتر": "أعلن استقالتي من رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم وأشكر كل من ساهم معي أثناء عملي وأتمنى أن تسامحوني. شكرا لكم جميعا".

وأضاف:"كما أعلن ترشحي لرئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالانتخابات القادمة بإذن الله وبدعم من معالي المستشار تركي آل الشيخ".

وعزت موجود حاليا في العاصمة البريطانية، لندن، لحضور مباراة الكأس السوبر السعودي بين الهلال والاتحاد، مساء السبت.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم، أن نجم الأخضر السابق، نواف التمياط، سيتولى رئاسة الاتحاد بصورة مؤقتة حتى انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد.