وسجل هدفي الفوز، عبد الله الدوسري، في الدقيقتين 24و81 بالمباراة التي أقيمت على أرض ملعب "تن فيلا" بمدينة كارلستاد جنوب غربي السويد، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

وبلغ المنتخب الأخضر المباراة النهائية، بعد تصدره للمجموعة الثانية والحصول على 7 نقاط، جاءت من الفوز على المنتخب الروسي 5 - 1، وعلى منتخب اليابان 1 - 0، وتعادل مع منتخب بولندا سلبيا، وتغلب في الدور نصف النهائي على المنتخب الفرنسي 4 - 1.

وتعليقا على الإنجاز، رئيس للجنة البارالمبية السعودية، أحمد المقيرن: "هذا اليوم يسجل في تاريخ رياضتنا السعودية بعد أن سطر أبناء المملكة العربية السعودية أروع إنجاز على الأراضي السويدية واستطاعوا أن يحافظوا على لقبهم للمرة الرابعة على التوالي".

وبدروه، أكد قائد المنتخب السعودي وأفضل لاعب في المباراة النهائية أمام الارجنتين، عبدالله الدوسري، أن الأخضر استحق الكأس بكل جدارة، مضيفا: "هذه كأسنا الغالية وبطولتنا المحببة والمفضلة لدينا. استطعنا الحفاظ على اللقب".

وسجل المنتخب السعودي لذوي الاحتياجات الخاصة اسمه في سجل الأبطال، لفوزه باللقب أربع مرات متتالية كسابقة تاريخية في سجل البطولة متفوقا على جميع المنتخبات.

ويلي الأخضر ، المنتخب الإنجليزي، حامل لقب النسختين الأولى والثانية 1994 في هولندا و2002 في اليابان، فيما حقق منتخب بولندا اللقب عام 1998 في إنجلترا، ليحمل الأخضر اللقب الرابع له، بعد ألقاب 2006 في ألمانيا عندما فاز على هولندا في المباراة النهائية بركلات الترجيح، و2010 في جنوب إفريقيا بعد الفوز على المنتخب الهولندي، أيضا بهدف مقابل لا شيء، و 2014 في البرازيل بفوزه على جنوب إفريقيا بأربعة أهداف مقابل هدفين.