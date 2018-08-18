ويرى نجم برشلونة السابق أن النادي الكاتالوني ليس بحاجة لخدمات بوغبا، الذي قدم أداء لافتا مع منتخب بلاده الفائز بكأس العالم 2018 في روسيا.

ونقلت "يورو سبورت" عن ريفالدو قوله: "بوغبا لاعب جيد، لكن لا أعتقد أن برشلونة بحاجة إليه في الوقت الراهن".

وأوضح بطل كأس العالم 2002 وجهة نظره بقوله: "لقد وقّع برشلونة مع لاعبين جيدين مثل آرثر وفيدال، ويبدو أن الفريق مستعد للموسم الجديد".

وتداولت وسائل إعلام أوروبية خلال الفترة الماضية اهتمام برشلونة بخدمات الدولي الفرسي، في ظل تقارير متعددة تشير إلى توتر العلاقة بين بوغبا ومدربه جوزيه مورينيو، لكن الأخير نفى تلك الشائعات.

يذكر أن الانتقالات الصيفية قد أغلقت أبوابها الخميس الماضي، لكن لا يزال بإمكان برشلونة أن يتعاقد مع بول بوغبا، قبل إغلاق سوق الانتقالات في إسبانيا يوم 31 أغسطس الجاري.