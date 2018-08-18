وكان ميدو توقع انتقال صلاح إلى ريال مدريد عقب انتهاء الموسم الماضي، إلا أن نجم روما وتوتنهام وأياكس ومرسيليا السابق يبدو الآن متأكدا أن ذلك لن يحدث.

وقال ميدو في أبريل الماضي: "كنت قلقا من احتمال فشل صلاح في ليفربول، لكنني الآن أعتقد أنه جاهز لتحقيق "القفزة" للمرحلة المقبلة إلى ريال مدريد.. ريال مدريد سيستطيع الاستفادة من إمكانياته".

ولكن وفي مقابلة حديثة مع "سكاي سبورتس"، أكد ميدو أن نجم ليفربول باق مع "الريدز"، وذلك عقب تحدثه بنفسه مع أشخاص مقربين من صلاح.

وقال ميدو: "تحدثت مع أشخاص حوله، هو (صلاح) سعيد جدا ويريد البقاء في ليفربول أطول فترة ممكنة".

وأضاف ميدو: "لقد أثبت نفسه في ليفربول وأعتقد أنه سيبقى مع ليفربول لثلاثة أو أربعة أعوام مقبلة"، نافيا أي احتمال لانتقال "الملك المصري" إلى ريال مدريد.

يشار إلى أن ليفربول قد نجح بتمديد تعاقده مع صلاح قبل أشهر، ليمتد العقد الجديد حتى 2023، مما سيعقد فكرة انتقاله خارج "الريدز".