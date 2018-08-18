وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، السبت، إن النادي الملكي منح مودريتش الحائز على جائزة أفضل لاعب لعام 2018، زيادة كبيرة في راتبه، لضمان بقاءه في الموسم الحالي.

وسيصبح راتب مودريتش (33 عاما) مساويا لراتب قائد الفريق سيرجيو راموس ونجمه السابق كريستيانو رونالدو، أي حوالي 11 مليون يورو، علما أنه يتلقى حاليا راتبا يبلغ 8 ملايين فقط.

وجاء هذا الإجراء، بعد عدة أيام من شروع النادي الملكي في إجراء قانوني لإدانة إنتر ميلانو الإيطالي، بسبب مساعيه لخطف مودريتش.

وذكرت وسائل إعلام أن النادي الملكي أعرب عن غضبه بسبب إجراء النادي الإيطالي اتصالات مع لاعب يربطه عقد ساري حتى الآن، وهو ما يخوّل ريال مدريد اتخاذ إجراءات قانونية.

وكان النادي الإيطالي يمني النفس بضم أفضل لاعب في مونديال 2018، قبيل إغلاق باب سوق الانتقالات في إيطاليا الجمعة.