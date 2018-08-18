ونجح برشلونة في الجمع بين لقبي الدوري المحلي وكأس ملك إسبانيا الموسم الماضي. لكن الفريق الكتالوني ودع دوري الأبطال في دورالثمانية بعد الهزيمة أمام روما بينما واصل غريمه ريال مديد طريقه ليفوز باللقب للمرة الثالثة على التوالي ويرفع رصيده إلى 13 لقبا مقابل خمسة فقط لبرشلونة.

وأعلن ميسي قائد برشلونة الجديد يوم الاربعاء أن فشل برشلونةفي دوري الأبطال الموسم الماضي كان "شوكة في حلق الفريق" مضيفا أنبطل الدوري "سيفعل كل ما في وسعه لضمان عودة لقب دوري الأبطال إلىبرشلونة".

ونجح برشلونة في إحراز لقب الدوري المحلي في المواسم الخمسةالتي توج بها بدوري الأبطال وكان آخرها في 2015. ويرى بالبيردي أنأفضل طريقة لتكرار هذا الإنجاز هو ضمان أن يكون برشلونة أفضل فريقفي إسبانيا.

وقال المدرب في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة قبل أن يخوض برشلونةمباراته الافتتاحية في الدوري أمام الافيس السبت "نمنح الأولوية لكل شيء"

وتابع: "نقاتل دائما من أجل التتويج بلقب دوري الأبطال. فعلنا هذاالموسم الماضي وسنفعله دائما. نحن على ثقة أن أفضل طريقة للفوزبدوري الأبطال هي الفوز بالدوري المحلي".

وأضاف "هكذا مضت الأمور دائما. إذا ركزت على الدوري فإنك تعمل على أن تكون أفضل فريق على مدار العام وهذا يسهل من مهمة تحقيق الأهداف الموضوعة".

وقال بالبيردي إن استعدادات برشلونة للموسم الجديد كانت أقل صخبا من الموسم السابق الذي تعرض فيه الفريق لضربة بعد انتقال نيمار غير المتوقع لصفوف باريس سان جيرمان.

وقال "عندما أعود بذاكرتي أتذكر أننا واجهنا بعض الصعوبات في أغسطس العام الماضي. في ذلك الوقت بدا كل شيء معقدا لكن الموقف انتهى بالفوز بالدوري.. الآن نواجه تحديات جديدة ومختلفة فالمهمة الأصعب تتمثل في شحذالهمم لتكرار الفوز. قلت من قبل أن أصعب شيء ليس الانتصار بل تكرار الفوز".

وسئل المدرب أيضا عن إعلان رابطة الدوري الإسباني نيتها إقام ةمباريات رسمية خلال الموسم في الولايات المتحدة مع احتمال أن يبدأت طبيق هذا المقترح اعتبارا من الموسم الحالي فقال "تبدو فكرة إقامة مباراة محلية خارج البلاد غريبة للوهلة الأولى. لكننا طبقناها فيكأس السوبر الإسبانية (أقيمت في طنجة). ولو كان أحد أخبرنا من قبل أننا سنخوض تلك المباراة في المغرب لبدا هذا غريبا أيضا.. لكن كرة القدم تتخطى الحدود المعتادة للرياضة. سنرى كيف تسيرالأمور".