وذكرت إذاعة "كادينا سير" أن النادي الملكي أبدى غضبه من أسلوب الفريق الإيطالي، واتخذ إجراء قانونيا في هذا الصدد، ضد الإنتر في الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب المفاوضات مع اللاعب.

وجاء غضب النادي الملكي بسبب أن ميلانو أجرى اتصالات مع لاعب يربطه عقد ساري حتى الآن، وهو ما يخوّل ريال مدريد اتخاذ إجراءات قانونية، وفق ما نقل موقع "يوروسبورت".

وكان النادي الإيطالي يمني النفس بضم أفضل لاعب في مونديال 2018، قبيل إغلاق باب سوق الانتقالات في إيطاليا الجمعة.

يذكر أن ريال مدريد استهل موسمه الجديد بخسارة كأس السوبر الأوروبي أمام جاره أتلتيكو مدريد 4-2.