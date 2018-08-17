وخسرت سيرينا المتوجة بـ23 لقبا في البطولات الكبرى، بنتيجة 1-6 وصفر-6 أمام البريطانية جوهانا كونتا في دورة سان خوسيه الأميركية في 31 يوليو.

وكانت هذه المرة الأولى التي تخسر فيها سيرينا من دون الفوز بشوطين على الأقل، في 928 مباراة خلال مسيرتها الاحترافية.

وقالت اللاعبة المخضرمة يومها إن العديد من الأمور "تشغل بالي"، دون أن تقدم تفاصيل إضافية.

إلا أنها كشفت في مقابلة مع مجلة "تايم" الأميركية نشرت الخميس، أنها علمت قبل عشر دقائق من دخولها أرض الملعب، ومن خلال منشور على انستغرام، بأن روبرت إدوار ماكسفيلد، الرجل المدان بقتل أختها عام 2003، أفرج عنه في وقت سابق من هذه السنة، بعدما أمضى في السجن 12 عاما من أصل حكم بالسجن 15 عاما صدر بحقه.

وقالت سيرينا "لم أستطع إبعاد ذلك عن ذهني (..) لا يهم، أختي لن تعود، وليس عدلا ألا تكون لديها الفرصة لمعانقتي".

وأقرت سيرينا، التي ستبلغ من العمر 37 عاما، أنها لم تصل بعد إلى مرحلة تتيح لها الصفح عن المذنب. وقالت "لم أبلغ هذا الحد بعد. أريد أن أسامح، لكن يجب أن أصل إلى ذلك، وسأبلغه يوما ما".

وقتلت يتوندي في 14 سبتمبر 2003، وكانت أما لثلاثة أطفال. وقالت سيرينا "كان الأمر صعبا لأن كل ما أفكر به هو أولادها، وماذا يمثلون بالنسبة إلي، والى أي درجة أحبهم".