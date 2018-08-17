وكتب راموس على حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "سننتصر مرة أخرى لا شك بذلك"، مطمئنا الجماهير التي عبرت عن استيائها للخسارة الكبيرة.

وأضاف راموس في تغريدة: "نتعلم شيئا جديدا من كل هزيمة، سنجعل هذا الشعار ينتصر مرة أخرى، هلا مدريد الأمس واليوم وغدا وللأبد".

ونشر في التغريدة صورته وهو يقبل شعار الملكي بعد تسجيله لركلة الجزاء خلال المباراة.

وتعد هذه الهزيمة الأولى "للملكي" في نهائي أوروبي منذ عام 2000، كما هي أول مباراة يستقبل فيها الفريق 4 أهداف منذ 2015.

وسيفتتح ريال مدريد منافسات الدوري الإسباني "لا ليغا" مساء الأحد، بمواجهة خيتافي على استاد سانتياغو بيرنابيو.