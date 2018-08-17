وسجل الكونغولي كابونغو كاسونغو الهدف في الدقيقة السادسة فرفع الزمالك رصيده إلى سبع نقاط وتصدر بفارق الأهداف أمام سموحة والإنتاج الحربي وبيراميدز.

وكان الشوط الاول جيدا من الناحية الفنية تسيد مصر المقاصة اغلب فتراته رغم اهتزاز شباكه في وقت مبكر عبر الهدف الغابوني الذي استغل كرة عرضية حولها برأسه على يسار الحارس احمد عادل عبد المنعم.

وبعد دقيقة واحده، اهدر محمود عبد المنعم "كهربا" العائد من احتراف مع نادي اتحاد جدة السعودي، فرصة هدف ثان من انفراد تام.

وفرض المقاصة سيطرة شبه مطلقة، وحول مجريات باتجاه منطقة الزمالك وحارس مرماه محمود عبد الرحيم "جنش " الذي تألق في اكثر من مناسبة وأنقذ مرماه من عدة فرص محققة.

وفي الشوط الثاني، استعاد الزمالك توازنه تدريجيا بعد خروج كهربا ونزول محمد ابراهيم، وأنقذ حارس مرمى المقاصة من هدف ثان بتصديه لتسديدة يوسف إبراهيم "أوباما" وإخراجها بصعوبة إلى ركنية.