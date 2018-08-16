وتطرق صانع الألعاب البالغ 28 عاما في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية إلى قرار أوزيل باعتزال اللعب مع المنتخب، بسبب ما اعتبره عنصرية، بعد الأزمة الواسعة التي تسببت بها صورة جمعت اللاعب تركي الأصل، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في لندن.

وقال كروس: "مسعود لاعب قديم في المنتخب الوطني ويستحق مخرجا أفضل كلاعب كرة قدم. لعبت مع مسعود لسنوات عديدة وأعرف أنه شخص جيد. لكن الطريقة التي اعتزل بها كانت غير ملائمة".

ورأى كروس أن البيان الذي أعلن خلاله أوزيل قرار اعتزاله "طغت عليها لسوء الحظ نسبة أكبر من الهراء"، وأضاف: "أعتقد أنه هو نفسه يعرف أن لا وجود للعنصرية داخل المنتخب الوطني والاتحاد الألماني لكرة القدم".

وأوضح: "على العكس، نحن ملتزمون دائما بالتنوع والاندماج. مسعود كان مثالا جيدا لذلك، مثل العديد من زملائنا في الفريق".

وقرر أوزيل، المولود في ألمانيا لعائلة تركية الأصل، الاعتزال دوليا بعد مونديال روسيا الذي ودعته ألمانيا بطلة 2014 من الدور الأول، بسبب

الانتقادات القاسية التي تعرض لها منذ الصورة المثيرة للجدل التي جمعته وزميله في المنتخب الألماني التركي الأصل أيضا إيلكاي غوندوغان مع أردوغان في مايو، مما أثار أسئلة حول ولائه لألمانيا، لا سيما في ظل التوتر في العلاقات بين برلين وأنقرة.

وردا على ما تعرض له قبل وخلال نهائيات كأس العالم، أعلن أوزيل في أواخر يوليو أنه "بقلب مفعم بالأسى، وبعد الكثير من التفكير بسبب الأحداث الأخيرة، لن أعود لألعب على المستوى الدولي ما دمت أشعر بهذه العنصرية وعدم الاحترام تجاهي".

وبرر ابن الـ29 عاما قراره الذي حظي بتأييد رسمي تركي، أنه "عندما نفوز أصبح ألمانيا، وعندما نخسر أتحول إلى مهاجر"، منتقدا بشكل أساسي رئيس الاتحاد الألماني للعبة راينهارد غريندل الذي أعرب لاحقا عن أسفه لعدم الدفاع عن اللاعب، مبديا "أسفه الشديد" لاعتماد "خطاب عنصري" في مقاربة قضية أوزيل مع أردوغان.

لكن كحال الاتحاد الألماني، رفض غريندل الاتهامات العنصرية التي وجهها إليه أوزيل في بيان الاعتزال الطويل، كما أنه لم يتقدم بالاعتذار للاعب خط وسط أرسنال الإنجليزي.

ورأى كروس أن أوزيل أخطأ بلقائه أردوغان، ثم انتظر شهرين للخروج عن صمته بشأن القضية، مضيفا: "تم انتقاد مسعود بسبب الصورة وعن وجه حق. وفوت فرصة لتبرير نفسه. ومع ذلك، حظي بدعم كامل من قبل الطاقم التدريبي والفريق (الوطني)".

وتابع: "لاحقا ومثل بقيتنا، انتُقد بسبب الأداء في كأس العالم. من المؤكد أن نوع النقد لم يكن دائما في مستوى مبرر، لكن عليك أن تتعامل مع ذلك كلاعب".