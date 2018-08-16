وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية (أ ش أ)، أن "منتخب مصر للشباب في كرة الماء حقق فوزا ساحقا، الخميس، على المنتخب السعودي بنتيجة 36 -1 في بطولة العالم".

وفي أعقاب اللقاء، بدا رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ، غاضبا بسبب النتيجة الثقيلة، وهو ما أظهرته تغريدة على موقع "تويتر".

وقال آل الشيخ متوعدا: "نتيجة مباراة منتخب كرة الماء اليوم مؤسفة، ولا تمثل المملكة لا مستوى ولا نتيجة. ما حدث لن يمر، وستتم محاسبة المتسبب، فمن يمثل الوطن يجب أن يكون في مستوى المسؤولية".

وأضاف ساخرا: "أخاف أنكم ناسيين (نسيتم) الحارس".

وكان المنتخب المصري خسر مباراته الأولى في البطولة أمام المنتخب الأسترالي بنتيجة 7-11 بعد أداء جيد، بينما تعادل مع جنوب أفريقيا في مباراته الثانية بنتيجة 14-14 قبل أن يحقق فوزه الأول على حساب السعودية.