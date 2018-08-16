وأبلغ كاسيميرو الصحفيين بعد خسارة الريال تحت قيادة المدرب الجديد يولن لوبتيغي، الذي تولى المسؤولية خلفا لزين الدين زيدان: "بكل تأكيد نفتقد كريستيانو، لكن هذا الآن أصبح من الماضي. لا يمكننا الحديث عن رونالدو لتقديم أعذار لأن أي فريق سيفتقد كريستيانو".

وتابع: "نحن محبطون بسبب خسارة لقب لكن هذه مجرد البداية. لدينا ثقة تامة في مدربنا وريال مدريد ليس معتادا على تقديم الأعذار".

ولم يضم ريال بديلا للمهاجم البرتغالي الذي أحرز 451 هدفا، وقاده للفوز بلقب دوري الأبطال 4 مرات في آخر 5 مواسم.

وحصل ريال على 105 ملايين يورو (119.4 مليون دولار) من يوفنتوس نظير شراء رونالدو في يوليو الماضي، لكنه تعاقد فقط مع الحارس البلجيكي تيبو كورتوا من تشيلسي الإنجليزي.

ورغم ذلك، قال كاسيميرو إن الهزيمة أمام أتلتيكو لا تعني أن فريقه سيدخل سوق الانتقالات ويتعاقد بسرعة مع لاعبين.

وأوضح اللاعب البرازيلي: "نتيجة واحدة لا تعني أننا نملك تشكيلة أقوى أو أضعف. سيقرر المسؤولون عن النادي إذا كنا نحتاج إلى صفقات جديدة أو لا نحتاج".