وتأتي إصابة دي بروين بمثابة ضربة قوية لسيتي بالنظر إلى الأهداف التي صنعها لاعب بلجيكا في المواسم الثلاثة الأخيرة.

وأحرز اللاعب البالغ عمره 27 عاما 12 هدفا وصنع 21 اخرين في الموسم الماضي ليقود فريق المدرب بيب غوارديولا لحصد لقب الدوري وكأس رابطة الأندية الانجليزية.

وأبلغ ووكر الصحفيين "كيفن لاعب رائع ومن المؤسف أن يتعرض لمثل هذا الأمر في التدريب لكن هناك العديد من اللاعبين في التشكيلة.

"لا نعتمد على لاعب واحد. هذه لعبة جماعية وبغض النظر عمن سيشارك سيقدم أداء جيدا. بالتأكيد هي خسارة كبيرة لكن لدينا أكثر من بديل".

وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن دي بروين، الذي قاد بلجيكا للمركز الثالث في كأس العالم هذا الصيف، سيغيب ما بين شهرين إلى أربعة.

واستهل سيتي مشوار الدفاع عن لقبه بفوز 2-صفر على أرسنال الأسبوع الحالي ويستضيف هدرسفيلد تاون الأحد.