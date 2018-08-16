وانتهت المباراة في وقتها الأصلي بنتيجة 2-2، قبل أن يتمكن أتلتيكو مدريد من تسجيل هدفين في الأوقات الإضافية بقدمي ساوول وكوكي.

وهذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها أتلتيكو مدريد من هزيمة جاره الريال في نهائي قاري، بعد هزيمتين أمام "الملكي" في نهائي دوري أبطال أوروبا عامي 2014 و2016.

وكان الفريق الملكي فاز بآخر 13 نهائيا قاريّا خاضها منذ بداية القرن الجديد، وخسر آخر مرة في نهائي قاري أمام بوكا جونيورز في كأس الأبطال الدولية عام 2000.

ومنذ ذلك التاريخ فاز ريال مدريد في كل النهائيات التي خاضها، ضد باير ليفركوزن وفينوورد وأوليمبيا وأتلتيكو مدريد وإشبيلية وسان لورينزو وكاشيما أنتلارز ويوفنتوس ومانشستر يونايتد وغريميو وليفربول.

وهذه المباراة هي أولى المواجهات المهمة التي يخوضها الريال بعد مغادرة نجمه البرتغالي وهدافه كريستيانو رونالدو ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان.