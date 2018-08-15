وأعلنت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن المباراة التي ستقام في إستونيا، سيسمح بها لكل فريق بإدراج 12 لاعبا بديلا، عوضا عن 11 فقط.

وحسب "ماركا"، سيكون بإمكان الفريقين إجراء تغيير رابع في حال تم الانتقال إلى الأشواط الإضافية، أسوة بما حدث في كأس العالم 2018.

كما سيتم السماح باستخدام الأجهزة المحمولة على مقاعد البدلاء، حسب الصحيفة.

لكن خلال اللقاء الذي سيديره الحكم البولندي سيزمون مارسينياك، لن يتم الاعتماد على تقنية حكم الفيديو "VAR"، التي شهدها المونديال.

وتعد تقنية الفار واحدة من الميزات التي لاقت ثناء كبيرا في كأس العالم، حيث ساعدت الحكام على حسم الحالات المشكوك بها، لا سيما احتساب ركلات الجزاء.