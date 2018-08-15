وقال لاعب يوفنتوس الإيطالي في بيان نشره اتحاد بلاده: "لا توجد لحظة مثالية للرحيل. إذا كنا قادرين، أعتقد أننا كنا لنلعب مع كرواتيا حتى آخر أيامنا، لأنه لا يوجد ما يثير الفخر أكثر من ذلك بالنسبة إلى لاعب".

وأضاف: "إلا أنني أعتقد أن الوقت حان بالنسبة لي. لقد قدمت أفضل ما يمكن للمساهمة في نجاح كرة القدم الكرواتية".

وكان المهاجم البالغ 32 عاما، مساهما أساسيا في المغامرة الكرواتية في مونديال روسيا، ومكن مع لاعبين موهوبين أبرزهم القائد لوكا مودريتش وإيفان راكيتيتش، منتخب بلادهم من بلوغ المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخها، قبل الخسارة أمام فرنسا بنتيجة 2-4 في 15 يوليو الماضي.

وسجل ماندزوكيتش ثلاثة أهداف في المونديال لصالح المنتخب الذي يدربه زلاتكو داليتش، أهمها هدف الفوز على إنجلترا 2-1، في الوقت الإضافي من مباراة المنتخبين في الدور نصف النهائي، التي كان وقتها الأصلي قد انتهى بالتعادل 1-1.

أجمل رحلة

واعتبر اللاعب أن "هذا الشهر (في إشارة الى فترة المونديال)، بما في ذلك الترحيب الذي لقيناه في زغرب وسلافونسكي برود (مسقط رأسه) وكل كرواتيا، سيبقى الذكرى الأهم في مسيرتي. كانت هذه أجمل رحلة مع المنتخب الوطني، وعودتي المفضلة إلى بلادي".

وأضاف: "أنا أكثر من سعيد، وراض وفخور إلى أقصى الحدود بهذه الميدالية الفضية التي كانت نتاج السنوات، نتاج الألم والجهد والعمل والخيبة واللحظات الصعبة".

وبدأ ماندزوكيتش مسيرته الدولية عام 2007، وشارك في مونديالي البرازيل 2014 وروسيا 2018، حيث خاض 89 مباراة مع منتخب كرواتيا سجل خلالها 33 هدفا.

ويدافع ماندزوكيتش عن ألوان يوفنتوس منذ صيف 2015 بعد انتقاله إليه من صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني، كما سبق له تمثيل بايرن ميونيخ وفولفسبورغ الألمانيين، ودينامو زغرب الكرواتي.