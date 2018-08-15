وجاء في البيان: "يؤكد فريق مكلارين أن بطل العالم للفورمولا واحد مرتين فرناندو ألونسو لن يشارك في سباق الفورمولا 1 عام 2019".

ونقل البيان عن السائق الإسباني قوله: "بعد 17 عاما في هذه الرياضة الرائعة، حان الوقت لي للتغيير (...) استمتعت بكل دقيقة من هذه المواسم المدهشة، ولا أستطيع سوى توجيه الشكر إلى الأشخاص الذين ساهموا بجعلها مميزة".

وأضاف: "اتخذت قراري قبل أشهر عدة وكان صارما. سنرى ما يخبئ لي المستقبل. ثمة تحديات مثيرة مقبلة. أعيش إحدى أسعد اللحظات في حياتي، إلا أنني في حاجة إلى استكشاف مغامرات جديدة".

وفي حين يتردد أن ألونسو يرغب في الانتقال للمشاركة في سباقات "إندي كار" الأميركية، ترك الإسباني مجالا محتملا للعودة إلى سباقات الفئة الأولى في عالم المحركات.

وقال في البيان: "أريد أن أشكر الجميع في مكلارين. قلبي سيبقى مع الفريق دائما. أعرف تماما بأن الفريق سيعود أقوى وأفضل في المستقبل، وربما يكون ذلك اللحظة المناسبة لي للعودة. هذا الأمر سيجعلني سعيدا".

ويخوض الإسباني ألونسو (37 عاما) حاليا الموسم 17 له في فورمولا 1 والخامس مع مكلارين.

ولم يخف ألونسو الذي فاز في 32 سباقا حتى الآن إلى مسيرته، في المراحل الأخيرة، انتقاده للأداء المتراجع لفريقه الذي ابتعد بشكل كبير عن المنافسة على لقب البطولة. ولم يفز الإسباني بأي سباق منذ توج بلقب جائزة إسبانيا الكبرى عام 2013.