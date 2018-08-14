وأطلقت وزارة الشباب حملة تهدف إلى توعية الجماهير بنبذ العنف والتعصب والحفاظ على المشآت الرياضية، تمهيدا إلى فتح الملاعب أبوابها أمام الجماهير لحضور مباريات الدور الممتاز.

وتقام أغلب المباريات المحلية في مصر أمام مدرجات خالية منذ مقتل نحو 74 مشجعا في أحداث عنف أعقبت مباراة في الدوري الممتاز في بورسعيد بين الأهلي المصري البورسعيدي في فبراير 2012.

وبعد موافقة الأمن على عودة المشجعين للمدرجات في موسم عام 2015، شهدت أول مباراة جماهيرية كبيرة في فبراير مقتل 22 مشجعا للزمالك بسبب التدافع أمام استاد الدفاع الجوي بضواحي القاهرة قبل لقاء مع إنبي في فبراير.

وأعاد الأمن الحظر على حضور الجماهير للمباريات مجددا مع استثناء بعض مباريات المنتخب المصري.