وانضم باكايوكو (23 عاما) الصيف الماضي إلى النادي اللندني مقابل نحو 45 مليون يورو، بعد تتويجه مع موناكو بلقب بطل الدوري الفرنسي.

ودفع وصول لاعب الوسط البرازيلي جورجينيو، أحد اللاعبين المفضلين لدى الإيطالي ماوريتسيو ساري مدرب نابولي الإيطالي سابقا وتشلسي حاليا، إلى لندن، وكذلك الكرواتي ماتيو كوفاسيتش معارا من ريال مدريد الإسباني، اللاعب الفرنسي إلى إيجاد مخرج بعد عام من قدومه إلى تشلسي.

وكان المدرب الجديد لتشلسي صرح الجمعة، قبل افتتاح الموسم الجديد: "أعتقد أن العدد أصبح كبيرا جدا. أظن أنه يجب إعارة بعض اللاعبين".

ولم يستطع باكايوكو فرض نفسه في موسمه الأول مع تشلسي، أساسيا في تشكيلة المدرب الإيطالي السابق أنطونيو كونتي، وشارك في 29 مباراة (من 38 في الدوري) سجل خلالها 3 أهداف وصنع تمريرتين حاسمتين، ولعب 5 مباريات في دوري أبطال أوروبا (هدف واحد وتمريرة حاسمة).

ولم يكن باكايوكو مع المنتخب الفرنسي الفائز بكأس العالم 2018 في روسيا، واستدعي مرة واحدة من قبل المدرب ديدييه ديشامب في مارس 2017 للمباراة الودية التي خسرها أمام نظيره الإسباني 0-2.

وخاض ميلان موسما مخيبا أنهاه في المركز السادس رغم ضخ مالكيه الصينيين عشرات الملايين من الدولارات للتعاقد مع لاعبين جدد، بعد انتقال ملكيته لهم من رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلوسكوني في أبريل 2017.

وتولى الصندوق المالي الأميركي "إيليوت" هذا الصيف الإشراف على النادي، وينوي دفعه من جديد نحو النجاح عبر تأمين استقراره ماليا.

وضم ميلان الباحث عن استعادة أمجاده السابقة (18 لقبا في الدوري المحلي و7 في دوري أبطال أوروبا)، مؤخرا المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين والمدافع ماتيا كالدارا من يوفنتوس بطل الدوري في المواسم السبعة الأخيرة، وتخلى للأخير عن مدافعه السابق ليوناردو بونوتشي.