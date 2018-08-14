وقال متحدث باسم "كلينيكا نوسترا سينيورا دل روزاريو" في جزيرة إيبيزا الإسبانية، لـ"فرانس برس"، إن رونالدو الملقب بالظاهرة "غادر عند الساعة العاشرة والنصف صباحا (08:30 ت غ)"، مشيرا إلى أنه "لم يشأ الخروج من الجهة التي انتظره فيها عدد من الإعلاميين".

ولم يتمكن المصورون، الذين احتشدوا مترقبين خروج رونالدو (41 عاما)، من مشاهدة المهاجم السابق لبرشلونة وريال مدريد الإسبانيين وإنتر ميلان الإيطالي، الذي يعد من أبرز المهاجمين في التاريخ الحديث لكرة القدم.

وكان النجم المتوج مرتين بلقب كأس العالم مع السيليساو، قد أكد الأحد عبر حسابه على "تويتر"، دخوله المستشفى منذ الجمعة لإصابته بإنفلونزا حادة، وذلك في أعقاب تقارير صحفية عن معاناته من التهاب رئوي.

وكانت صحيفة "ديارو دي إيبيزا" أشارت إلى أن المهاجم الفذ، أدخل غرفة العناية المركزة في أحد مستشفيات إيبيزا بعد ظهر الجمعة، قبل نقله لاحقا إلى "كلينيكا نوسترا سينيورا دل روزاريو" الخاص.

ويتواجد رونالدو الذي اختير أفضل لاعب من قبل الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) ثلاث مرات قبل اعتزاله في 2011، بشكل دوري في إيبيزا، إحدى الجزر الإسبانية في البحر المتوسط التي تعد قبلة للسياح، ويمتلك منزلا فيها.