وقال ليفربول إنه قدم إلى الشرطة شريطا مصورا يظهر فيه صلاح وهو يستخدم هاتفه الخليوي أثناء القيادة، مضيفا أن عملية رفع الشريط والظروف المحيطة بالتقاطه تمت بعد التشاور مع اللاعب.

وذكر متحدث باسم ليفربول "لقد تحدثنا إلى اللاعب وسنتابع الموضوع داخليا (...) لن يدلي النادي أو اللاعب بأي تعليق إضافي حول هذا الموضوع".

ويظهر الشريط، الذي يمتد لنحو دقيقة وتم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي ليل الإثنين، صلاح جالسا خلف مقود سيارته على طريق مزدحم يستخدم هاتفه الخليوي، من دون التحدث عبره.

وبدا أن الشريط التقطه مشجعون وقفوا إلى جانب الطريق المزدحم، وطلب بعضهم من صلاح (26 عاما) التوقيع على تذكارات، من دون تجاوب من قبل اللاعب الذي أبقى زجاج سيارته مغلقا، وهو ما اعتبره البعض تكبرا وتعاليا عن المشجعين.

وأكدت الشرطة عبر حسابها على "تويتر" أنها "أبلغت بوجود شريط يظهر لاعب كرة قدم يستخدم هاتفه الخليوي أثناء القيادة. لقد تم تحويل الملف إلى القسم المختص. شكرا على إبلاغنا بذلك".

وفي حال إدانته بارتكاب مخالفة، يواجه اللاعب غرامة مالية قد تصل إلى ألف جنيه إسترليني (1300 دولار)، وحسم نقاط من رخصة قيادته.

ولم يحدد الطرفان تاريخ تصوير الشريط، إلا أن صحيفة "ميرور" رجحت أن يكون ذلك قد تم في أعقاب المباراة الأولى لليفربول في الموسم الجديد من الدوري، والتي فاز فيها الأحد على ضيفه وست هام برباعية نظيفة، علما أن صلاح نفسه افتتح التسجيل خلالها.