ولجأ المدرب الإيطالي لمضغ "أعقاب" السجائر، للتعويض عن حرمانه من التدخين خلال مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، وفقا لموقع صحيفة "ماركا".

ومنع نادي تشلسي مدربه من التدخين خلال ساعات العمل داخل النادي وفي مباريات الفريق في الدوري، مما اضطر المدرب لإيجاد حل بديل.

وتعود ساري على تدخين السجائر بشكل متقطع خلال مباريات فريقه السابق نابولي في الدوري الإيطالي، حيث يشتهر بكونه مدخنا شرها.

وظهر ساري وهو يمضغ أعقاب السجائر خلال مباراة الفريق الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام هادرسفيلد السبت الماضي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن "اختيارات ساري للملابس" لا تعجب مجلس إدارة النادي اللندني أيضا، حيث يفضل المدرب ارتداء الملابس الرياضية خلال المباريات، عوضا عن أسلافه من المدربين الذين ارتدوا البدلة الرسمية خلال المباريات.