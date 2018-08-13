وقال كريستوف هينروتي، وكيل أعمال الدولي البلجيكي، إن كورتوا كان سيبقى في تشلسي لو أن أطفاله كانوا يقطنون في العاصمة الإنجليزية لندن.

وأضاف: "للأسف أطفاله يقطنون في مدريد مع والدتهم، لذا فهذا كان دافعه الشخصي وعلينا احترامه".

وانفصل كورتوا عن صديقته مارتا دومينيغيز في أبريل 2017، الأمر الذي دفعها وطفليه نيكولاس وأدريانا للعودة لإسبانيا.

وأثار انتقال كورتوا ضجة كبيرة بعد عزوفه عن التدريب مع صفوف فريقه تشلسي، سعيا لفرض انتقاله للنادي "الملكي"، وهو ما تم فعلا بنهاية الأمر.

ورغم وضوح رغبة كورتوا في الرحيل، إلا أن وكيل أعماله أكد أن النجم البلجيكي لم يكن ليرحل عن صفوف تشلسي، لأنه "كان سيحقق الألقاب هناك"، ولكن أسبابه العائلية دفعته للخروج.

ووقع أفضل حارس في مونديال 2018 عقدا مدته 6 أعوام مع بطل أوروبا، مقابل 35 مليون يورو الأسبوع الماضي.