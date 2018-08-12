وواجه فريق يوفنتوس الأساسي، نادي "يوفنتوس ب"، الذي سيشارك للمرة الولى بدوري الدرجة الثالثة في إيطاليا "سيريا سي"، أمام 5 آلاف متفرج في منطقة فيلار بيروسا بمدينة تورينو الإيطالية.

وافتتح النجم البرتغالي التهديف، بعد أن انفرد بشكل كامل أمام المرمى، ليضع الكرة في سقف الشباك، ويفتتح سجله التهديفي مع نادي "السيدة العجوز".

وتجمع آلاف المشجعين خارج المركز التدريبي ترقبا لأول مشاركة للنجم البرتغالي، الذي لم ينتظر طويلا وسجل هدفه الأول بعد 8 دقائق فقط.

وتألق كذلك النجم الأرجنتيني باولو ديبالا خلال المباراة الودية، وسجل هدفين في الشوط الأول، الذي انتهى لمصلحة يوفنتوس "أ" بنتيجة 4-0.

وسيخوض رونالدو مباراته الرسمية الأولى في افتتاح الدوري الإيطالي "سيريا أ"، أمام كييفو فيرونا خارج ملعبه في 18 أغسطس المقبل.