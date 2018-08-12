وتفاجأ أكثر من 54 ألف متفرج في استاد أنفيلد بطفل صغير يقتحم أرضية الملعب في الدقيقة 80، ويتوجه مباشرة للنجم المصري، ليعانقه ويتحدث معه، من دون مقاومة من حراس الأمن.

وبادر صلاح الطفل الصغير العناق وتحدث معه قليلا، قبل أن يتوجه الطفل لخارج الملعب برفقة رجال الأمن.

وانهالت تعليقات الإعجاب بتواضع النجم المصري على وسائل التواصل الاجتماعي، وأثنى عدد من المشجعين على تصرف هداف الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح ليفربول الإنجليزي موسمه بالدوري بطريقة "مذهلة"، عندما سحق ضيفه ويست هام يونايتد بنتيجة 4-0، في مباراة كان نجمها السنغالي ساديو مانيه.

وكان النجم المصري قد افتتح أهداف اللقاء في الدقيقة 19، عندما استغل عرضية متقنة من زميله أندرو روبرتسون، قبل أن تزيد النتيجة في الشوط الثاني.