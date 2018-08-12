وكان الاتحاد الإسباني قد أعلن، السبت، أنه لن يطبق في المباراة الضوابط حول عدد اللاعبين من خارج دول الاتحاد الأوروبي، علما أن قوانين الدوري تلزم الأندية بعدم إشراك أكثر من ثلاثة لاعبين من خارج هذه الدول.

وفي وقت لاحق، أعرب إشبيلية عن "اندهاشه بخصوص بيان الاتحاد الإسباني لكرة القدم، والذي أكد فيه إمكانية إشراك جميع اللاعبين غير المنتمين لدول الاتحاد الأوروبي، رغم أنه في بيانه الأخير الخاص بموسم 2018-2019 أوضح وبشكل جلي عدم إمكانية إشراك أكثر من 3 لاعبين دون استثناء".

وأوضح إشبيلية أن الإدارة القانونية في النادي تقوم "بدراسة هذا الموضوع، بحيث أنه إذا أشرك برشلونة أكثر من 3 لاعبين غير منتمين لدول الاتحاد الأوروبي، فإنه سيتقدم حينئذ بشكوى"، على خلفية ما اعتبرها "مشاركة غير قانونية".

وتضم تشكيلة برشلونة التي سافرت إلى المغرب، أربعة لاعبين من خارج دول الاتحاد الأوروبي هم التشيلي أرتورو فيدال المنضم حديثا من بايرن ميونيخ، إضافة الى البرازيليين مالكوم، آرثر ومارلون.

وتضم التشكيلة الكاتالونية لاعبين آخرين من خارج دول الاتحاد، إلا أنهم يحملون جوازات سفر أوروبية، مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز، والبرازيلي فيليبي كوتينيو الذي أشارت تقارير صحافية الى أنه حصل مؤخرا على جواز سفر برتغالي لكونه متزوج من برتغالية.