واسترجع مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي موضوع "الوقوع المتكرر" الذي التصق بنيمار خلال المونديال الماضي، حيث هاجم الكثيرون صور اللاعب مع عارضة الأزياء بالتعليقات الساخرة التي قالت إن "اللاعب قد يقع ويبدأ بالتمثيل لاحتكاكه بعارضة الأزياء".

وكتب أحدهم: "أنا مصدوم أن هذه اللمسة لم توقعه أرضا"، على صورته التي ظهرت فيها راتايكوفسكي وهي واضعة يدها على كتفه.

وعلق آخر: "احرصي ألا تقومي بكسر كتفه أو عنقه. أرجو ألا يكون قد صرخ من الألم".

وتكرر انتقاد المشجعين لنيمار خلال المونديال، بسبب سقوطه المتكرر عند الاحتكاكات، وبقائه على أرض الملعب طويلا، خلال مباريات منتخب البرازيل.

ونشرت الأميركية راتايكوفسكي صورا لها مع نيمار خلال جلسة تصوير مع النجم البرازيلي، خلال حملة جديدة لشركة الملابس الإيطالية "ريبلاي".

وكتبت "الحسناء" الشهيرة على حسابها: "في باريس اليوم مع شخص خاص لمشروع خاص".

ومن ناحية أخرى، لاقت الصورة تفاعلا "هائلا"، وحازت على 1.1 مليون "إعجاب" على الحساب الرسمي لعارضة الأزياء الشهيرة، وأكثر من 1.3 مليون "إعجاب" على حساب نيمار.