وبحسب موقع "يورو سبورت" تُمثل المباراة أهمية كبيرة بالنسبة للساحر الأرجنتيني الذي يهدف إلى التخلص من شراكة أندرياس أنيستا قائد الفريق السابق والذي رحل لنادي فيسيل كوبي الياباني هذا الموسم.



وفي حالة فوز برشلونة باللقب سيكون ميسي أكثر لاعب تحقيقاً للبطولات في تاريخ النادي الكتالوني حيث سيُحقق اللقب رقم 33 في تاريخه رفقة النادي الكتالوني.



ويتساوى ميسي مع إنييستا في الوقت الحالي برصيد 32 بطولة لكل منهم وهو ما حققه الرسام طوال 16 موسماً كاملاً بالنادي الكتالوني وما حققه النجم الأرجنتيني أيضاً منذ مسيرته التي انطلقت في عام 2004.



وحقق ميسي رفقة برشلونة أربعة ألقاب لبطولة دوري أبطال أوروبا بالإضافة لتسع ألقاب للدوري الإسباني وثلاثة بطولات لكأس العالم للأندية وستة بطولات كأس ملك إسبانيا وثلاثة كؤوس سوبر أوروبية وسبعة ألقاب للسوبر الإسباني.



ويستعد ميسي لقيادة برشلونة بالمباراة ويتطلع الى الفوز باللقاء من أجل تحقيق أفضل انطلاقة للموسم الجديد وذلك عقب عودته من العطلة الصيفية مؤخراً.