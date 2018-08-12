وشارك فالكاو في الدقيقة 67 بإستاد لابوجوار وألهم فريق المدرب ليوناردو جارديم الذي أحرز ثلاثة أهداف في 14 دقيقة ليحسم المواجهة.

وافتتح لاعب الوسط المهاجم روني لوبيز التسجيل بضربة رأس بعد تمريرة عرضية أبدلت اتجاهها إلى مرمى الحارس تشيبريان تاتار وشانوفي الدقيقة 69. وبعد ذلك ساعدت لمسة من فالكاو المهاجم الآخر ستيفان يوفتيتش على مضاعفة النتيجة قبل عشر دقائق على النهاية.

واختتم مهاجم كولومبيا الأهداف عندما وصل إلى تمريرة صمويل غراندسير وحولها إلى الشباك في الدقيقة 82 قبل أن يقلص البديل إميليانو سالا الفارق لصاحب الأرض في الوقت المحتسب بدل الضائع.

واحتفل نيم اولمبيك الوافد الجديد بعودته إلى دوري الأضواء للمرة الأولى في 25 عاما بانتفاضة كبيرة على حساب أنجيه في مباراة شهدت سبعة أهداف.

وأحرز كليمو دوبر هدفين وأضاف سادا تيوب ورينو ريبار هدفين آخرين ليلغوا ثلاثية أنجيه عن طريق بيريك كابيل وأنجيلو فوجيني وإسماعيل تراوري.

واستهل باتريك فييرا لاعب وسط فرنسا وارسنال السابق مشوارهكمدرب لنيس بالخسارة 1-صفر أمام ستاد رانس. ولم ينجح نيس في تعويض هدف الجناح المالي موسى دومبيا في الدقيقة الثالثة.

واحتاج سانت إيتيين إلى هدف متأخر من الفرنسي لويس ديوني ليفوز2-1 على جانجون. وتقدم وهبي الخزري لسانت إيتيين بطل فرنسا عشر مرات في الدقيقة 45 قبل أن يدرك جانجون التعادل عبر ماركوس تورامنجل ليليان تورام مدافع فرنسا السابق.

وتغلب ليل 3-1 على ستاد رين كما استهل ديجون مشواره بالفوز 2-1على مونبلييه.