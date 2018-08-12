وتقام المباراة مقربة من جبال الألب، في بلدة فيلار بيلوسا التي يقطنها نحو 4100 نسمة فقط، وتقع على بعد 40 كلم الى الغرب من تورينو، وتعتبر بمثابة "المقر الصيفي" لعائلة أنييلي مالكة النادي.

ويتوقع أن يتخطى عدد المتفرجين في المباراة كامل عدد سكان القرية، بعدما بيعت خمسة آلاف تذكرة، بينما يتوقع ان يتجمع مشجعون إضافيون خارج حدود الملعب، لمحاولة رؤية نجمهم الجديد بألوان قميص النادي.

ووفقا لموقع "سبورت 360" فقد اتخذت السلطات المحلية إجراءات أمنية استثنائية على خلفية المباراة والإقبال المتوقع عليها.

وانضم رونالدو (33 عاما) أفضل لاعب في العالم خمس مرات، إلى يوفنتوس هذا الصيف قادما من ريال مدريد الإسباني، في صفقة بلغت قيمتها 100 مليون يورو.

ومن المقرر أن يلعب يوفنتوس مباراته ضد فيرونا يوم 18 أغسطس، في اليوم الأول من منافسات موسم 2018-2019 لبطولة الدوري الإيطالي.





