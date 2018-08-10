وأورد النادي عبر موقعه الالكتروني أن فاردي (31 عاما) "وقع عقدا جديدا مع نادي ليستر سيتي (...) المهاجم الإنجليزي ربط مستقبله مع ليستر حتى 2022".

وانضم فاردي الى ليستر في العام 2012، وسجل 88 هدفا في 233 مباراة في مختلف المسابقات، ما جعل منه عاشر أفضل هداف في تاريخ النادي.

وساهم المهاجم الذي كان ضمن تشكيلة المدرب غاريث ساوثغيت التي بلغت الدور نصف النهائي لمونديال 2018، في قيادة الفريق الى لقبه الوحيد في بطولة انكلترا عام 2016.

وقال فاردي بحسب ما نقل بيان ليستر "الجميع يعرف شعوري إزاء اللعب لنادي كرة القدم هذا، وهو لشعور رائع أن أعرف أنه بات في إمكاني التطلع الى أربعة أعوام إضافية كلاعب مع ليستر سيتي".

أضاف "الرحلة التي خضتها والنادي والفريق في الأعوام القليلة الماضية كانت مذهلة. بدء الموسم الجديد هو وقت مثير بالنسبة الى ليستر سيتي وأنا مسرور لأنني سأكون جزءا من ذلك".

ويخوض ليستر مباراته الأولى في موسم 2018-2019، بالحلول ضيفا على مانشستر يونايتد الجمعة على ملعب "أولد ترافورد".

وأتى الإعلان عن العقد الجديد لفاردي في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية للأندية الإنجليزية، والذي شهد إعلان ليستر التعاقد مع المدافعين الكرواتي فيليب بنكوفيتش (21 عاما) من دينامو زغرب في صفقة قدرت بـ 13 مليون جنيه إسترليني، والتركي تشالار سويونجو من فرايبورغ الألماني في صفقة قدرت قيمتها بـ 19 مليون جنيه.

ورفعت الصفقتان قيمة الانفاق الصيفي للنادي إلى أكثر من 100 مليون جنيه، اذ تعاقد مع عدد من اللاعبين منهم الجزائري رشيد غزال (26 عاما) القادم من موناكو الفرنسي، في صفقة قدرت قيمتها بـ 16 مليون يورو.

في المقابل، تخلى النادي عن لاعبه الجزائري رياض محرز لصالح مانشستر سيتي، في صفقة قياسية لبطل الموسم الماضي بلغت قيمتها 60 مليون جنيه إسترليني.