ومع انتهاء سوق الانتقالات، تصنف بعض الفرق في خانة "الرابحين" بسبب اتمامهم صفقات "قوية" عززت بها فرقها بشكل إيجابي، فيما يسقط البعض في دوامة "الشكوك" بعد فشل في تحقيق الأهداف التي كانت مرسومة في السوق.

فمن هم الرابحين والخاسرين من سوق الانتقالات في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2018/2019:

الرابحون

ليفربول

وفقا لعديد من الخبراء، ليفربول حقق أفضل فترة "سوق انتقالات"، حيث تعاقد مع عدد من اللاعبين الواعدين الذين سيعزز بهم المدرب يورغن كلوب كتيبته، في مساعيه لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي المفقود من خزينة "الريدز" منذ 1990.

وتعاقد ليفربول مع عدة لاعبين أبرزهم السويسري جيردان شاكيري والبرازيلي فابينيو والغيني نابي كيتا والحارس البرازيلي المتألق أليسون بيكر.

رياض محرز

محرز استطاع تحقيق "الانتقال الحلم" ووقع مع مانشستر سيتي، ليكون بذلك أبرز الوافدين "للسيتيزينس". أبطال إنجلترا يعتبرون من أقوى الفرق في العالم حاليا، ولعب محرز تحت إشراف "البروفيسور" بيب غوارديولا سيطور كثيرا من قدراته.

أيفرتون

قطب مدينة ليفربول "الأزرق" حقق صفقات "رائعة" وخاصة في اليوم الأخير من الموسم، ليعزز فرصه في مقارعة كبار الدوري هذا الموسم. أيفرتون تعاقد مع البرازيلي ريتشارليسون والبرازيلي بيرنارد و"حفنة" مع لاعبي برشلونة الإسباني، وهم الكولومبي ييري مينا والبرتغالي أندريه غوميس والفرنسي لوكا دين.

فولهام

سجل فولهام أفضل الصفقات من بين الفرق المتأهلة للدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. ونجح النادي اللندي بالتوقيع مع عدد من المواهب من حول أوروبا، فاستقطب لوتشيانو فييتو من أتلتيكو مدريد الإسباني وجون ميشيل سيري من نيس الفرنسي وأندريه شورله من بوروسيا دورتموند الألماني.

الخاسرون

جوزيه مورينيو

مدرب مانشستر يونايتد، البرتغالي جوزيه مورينيو، فشل بالتعاقد مع مدافع عالمي بنهاية سوق الانتقالات، على الرغم من محاولاته الحثيثة لإقناع عدد من نجوم الدفاع حول العالم. مورينيو فشل كذلك في "خطف" النجم البرازيلي ويليان من غريمه تشلسي. مشجعو "الشياطين الحمر" اعتبروا سوق الانتقالات "فاشلا" بكل معنى الكلمة، ومانشستر يونايتد لا يبدو أقوى من نسخته التي ظهر بها الموسم الماضي.

تشلسي

تشلسي نجح بالتعاقد مع لاعبي الوسط الكرواتي ماتيو كوفاسيتش والإيطالي جورغينيو، بالإضافة لاستبدال حارسه البلجيكي تيبو كورتوا بالإسباني كيبا أريسابالاغا، في صفقة "قياسية". ولكن فريق العاصمة يبدو "مهزوزا" في خط الهجوم، ولا يملك الأسلحة الكافية للمنافسة على اللقب، مع مدربه الجديد ماوريتسيو ساري.

كارديف سيتي

الوافد الجديد كارديف سيتي مقبل على موسم "طويل ومتعب" في دوري الأضواء، وذلك بسبب فشله في التعاقد مع أي لاعبين لائقين لمستوى الحدث. المدرب نيل وارنوك تذمر كثيرا من قلة الانتقالات، وبقاء الفريق مع الكبار يبدو تحديا كبيرا الآن.