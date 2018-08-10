وهنا كل ما تحتاج معرفته عن موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-2019:

المرشحون

مثل الموسم الماضي، ستتنافس 6 فرق رئيسية على لقب الدوري، فيما سيسعى 14 فريقا آخرين لمنعهم من الوصول لخط النهاية. مانشستر يونايتد وليفربول وتشلسي وأرسنال وتونتهام سيحاولون إيقاف البطل مانشستر سيتي، الذي قدم موسما قياسيا بكل المعايير في 2017-2018.

الحصان الأسود

ليستر سيتي كان مفاجأة النسخة قبل الماضية، والموسم الماضي نال بيرنلي إعجاب الجميع بحصوله على المركز السابع، قد لا تبدو الأمور واضحة جدا هذا الموسم، لكن إيفرتون بقيادة مدربه الجديد البرتغالي ماركو سيلفا وتعاقداته "المثيرة" قد يزعزع عرش الكبار الأربعة.

مواعيد المباريات المهمة في 2018

الجولة الأولى ستشهد لقاء قمة بين مانشستر سيتي وأرسنال، فيما ستشهد نهاية أغسطس لقاء توتنهام ومانشستر يونايتد، سبتمبر سيكون هادئا نسبيا فيما سيلاقي تشلسي مانشستر يونايتد في 20 أكتوبر، ديربي مدينة مانشستر الأول سيكون يوم 11 نوفمبر على ملعب الاتحاد، فيما سيكون ديربي "شمال لندن" بين أرسنال وتوتنهام في الأول من ديسمبر.

ديسمبر سيشهد مباريات قوية جدا، أبرزها لقاء الغريمين ليفربول ومانشستر يونايتد في ملعب "أنفيلد" يوم 15 ديسمبر.

النجوم العرب

لن يخلو الموسم من النكهة العربية، حيث يرتدي 10 لاعبين عرب قمصان أندية "البريمييرليغ" الموسم المقبل، وسيشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز 3 لاعبين من المغرب ومصر والجزائر، ولاعب واحد من تونس. للمزيد: اللاعبون العرب في الدوري الإنجليزي

أبرز القادمين الجدد

عدد من النجوم سيجربون نكهة الدوري الإنجليزي للمرة الأولى، أبرزهم الغيني نابي كيتا مع ليفربول، والإيطالي جورغينيو والكرواتي ماتيو كوفاتشيتش مع تشلسي، والبرازيلي فريد مع مانشستر يونايتد، والبرازيليان أليسون بيكر وفابينيو مع ليفربول، والألماني بيرند لينو مع أرسنال، والحارس الإسباني "القياسي" كيبا أريسابالاغا مع تشلسي.

المدربون الجدد

من أبرز المدربين الجدد في الدوري هذا الموسم الإيطالي ماوريتسيو ساري مدرب تشلسي، والإسباني أوناي إيميري مدرب أرسنال. وسيخوض الإسباني خافي غارسيا مغامرته الأولى في إنجلترا مع واتفورد، فيما يواجه البرتغالي نونو سانتو مدرب وولفرهامبتون وسلافيسا يوكانوفيتش مدرب فولهام نحدي "البريمييرليغ" للمرة الأولى.

تحديات للصاعدين

مثل كل موسم، 3 وجوه جديدة في الدوري، وولفرهامبتون وفولهام وكارديف سيتي، يطمح كل منهم بتكرار إنجاز بورنموث وبيرنلي بالبقاء طويلا في الدوري وكتابة التاريخ.

صراع "القناصين"

صراع الهدافين كان محتدما حتى الجولة الأخيرة بين المصري محمد صلاح، والإنجليزي هاري كين، هذا الموسم، سيواجه صلاح صراعا "شرسا" جديدا من أفضل المهاجمين بالعالم، للظفر بجائزة "الحذاء الذهبي". أبرز الماجمين في "البريميرليغ" هذا الموسم بالإضافة لصلاح وكين، البرازيلي روبيرتو فيرمينو مهاجم ليفربول، والأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي، والبلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد، والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم أرسنال.

جغرافيا "البريمييرليغ"

يمثل لندن هذا الموسم 6 فرق وهي أرسنال وتشلسي وتوتنهام ووستهام وكرستال بالاس وفولهام، فيما يضم الشمال الإنجليزي أندية مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول وإيفرتون وبيرنلي وهادرسفيلد ونيوكاسل، أما الجنوب "الدافئ" فتمثله أندية برايتون وبورنموث وساوثهامبتون وواتفورد، فيما سيشارك كارديف سيتي كممثل وحيد لويلز.

التاريخ

يعتبر مانشستر يونايتد آخر فريق حقق لقب الدوري مرتين متتاليتين، وذلك عام 2009، الأمر الذي يعني أن مهمة المدير الفني جوسيب غوارديولا وكتيبة مانشستر سيتي لن تكون سهلة في الحفاظ على اللقب الغالي، مانشستر يونايتد يعتبر البطل التاريخي للدوري الإنجليزي برصيد 20 بطولة، آخرها في 2013. يأتي خلف "الشياطين الحمر" ليفربول برصيد 18 بطولة، آخرها عام 1990، يليه أرسنال برصيد 13 بطولة، وهذا الثلاثي يضم فقط الفرق التي حققت لقب الدوري أكثر من 10 مرات.