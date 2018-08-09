وتصدر رونالدو، الذي حصد الجائزة العام الماضي، قائمة هدافي البطولة برصيد 15 هدفا، وساعد ريال مدريد على إحراز لقب دوري الأبطال للموسم الثالث على التوالي، قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس.

أما الفرعون المصري صلاح فسجل 10 أهداف وصنع 4 أهداف في مشوار وصول ليفربول إلى النهائي، فيما سجل ميسي 6 أهداف مع برشلونة.

ومن المؤكد فوز لاعب من ريال مدريد بجائزة أفضل مدافع بعد ترشيح الثلاثي مارسيلو وسيرخيو راموس ورفائيل فاران.

وسيتنافس ثنائي ريال مدريد توني كروس ولوكا مودريتش مع كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي على جائزة أفضل لاعب خط وسط.

وبات أليسون، الذي انتقل إلى ليفربول بعد تألقه الموسم الماضي مع روما، ضمن المرشحين لجائزة أفضل حارس إلى جانب كيلور نافاس حارس ريال مدريد والإيطالي جيانلويجي بوفون الذي انتقل من يوفنتوس إلى باريس سان جرمان الشهر الماضي.

وسيعلن عن الفائزين بالجوائز خلال حفل قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال في موناكو يوم 30 أغسطس.

ووقع الاختيار على هؤلاء اللاعبين بعد مشاركة 32 مدربا من الفرق المشاركة في دوري الأبطال الموسم الماضي، إلى جانب 55 صحفيا.