وأفادت مجلة "فرانس فوتبول" بأن مسؤولي أودينيزي وفياريال أجروا اتصالات بإدارة الأهلي لضم اللاعب البالغ من العمر 21 عاما، بعد تألقه الموسم الماضي خلال فترة إعارته إلى نادي سموحة الذي وصل معه إلى نهائي مسابقة الكأس.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المجلة إن ماهر، الذي ينتهي عقده عام 2021، كان مصدر اهتمام للعديد من الأندية الفرنسية في الدرجة الأولى.

ويعد ماهر من أبرز الوجوه الصاعدة في الكرة المصرية، لكنه لم يكن ضمن تشكيلة الأرجنتيني هكتور كوبر في مونديال روسيا الأخير، الذي عادت اليه مصر بعد غياب 28 عاما، وخرجت من دوره الأول بثلاث خسارات مخيبة.

وكان فياريال دعا ماهر لخوض فترة تجريبية لمدة عشرة أيام العام الماضي، بيد أن صفقة الانتقال لم يكتب لها النجاح في ذلك الوقت.

وشارك ماهر في أول مباراتين للأهلي في الدوري ضد الإسماعيلي والمصري، وقدم أداء جيدا مع النادي الذي خسر هذا الموسم خدمات نجم وسطه عبد الله السعيد الذي انتقل الى الأهلي السعودي.