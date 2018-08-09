وعانى نادال المصنف الأول عالميا، الذي تأخرت مباراته في الفترة المسائية لأكثر من ساعة عن الموعد المحدد، بسبب إرساله مؤخرا لكنه احتاج إلى 74 دقيقة ليضمن مكانه في الدور الثالث.

وأرهق نادال منافسه بالعديد من الضربات القوية وأجبره على الركض في كل الملعب حتى أنه ألقى بمضربه في يأس للوصول إلى إحدى الكرات ليتقدم اللاعب الاسباني 5-2.

وبذل نادال المزيد من الجهد في المجموعة الثانية حيث تبادل اللاعبان كسر الإرسال في ستة أشواط متتالية، قبل أن يصمد اللاعب الاسباني في الشوط التاسع ليحسم المواجهة لصالحه عندما أعاد بير ضربة إرسال خارج الملعب.

وأبلغ نادال، البالغ عمره 32 عاما، الصحفيين "بالتأكيد لم أكن في حالتي بنسبة مئة بالمئة. صحيح أنني عانيت بسبب إرسالي في المجموعة الثانية لكن إعادة الضربات كانت جيدة، أعتقد أن الأمر يتعلق بالأخطاء من الخط الخلفي".

ويلعب نادال في دور الـ16 ضد السويسري ستانيسلاس فافرينكا، الذي تغلب على المجري مارتون فوتشوفيتش 1-6 و7-6 و7-6.

وفي وقت سابق حافظ الصربي نوفاك جوكوفيتش، المتوج في ويمبلدون قبل أسابيع، على آماله في حصد لقبه الخامس في البطولة بالفوز على الكندي بيتربولانسكي المشارك ببطاقة دعوة بنتيجة 6-3 و6-4.