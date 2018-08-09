وأوضت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن جداول مباريات الأندية تتشكل قبل عام، فمن الممكن إقامة المباراة صيف عام 2019، خلال مسابقة كأس "سانتياغو برنابيو"، التحضيرية لموسم 2109-2020.



ودافع رونالدو عن ألوان النادي الملكي لمدة 9 مواسم، وأصبح الهداف التاريخي له بإحرازه 451 هدفا خلال 436 مباراة.

وتوج "الدون" مع الريال بالعديد من الألقاب الجماعية والفردية، منها أربع مرات لقب دوري أبطال أوروبا، ولقبان في كل من بطولة الدوري الإسباني، وكأس الملك، وكأس السوبر الإسباني، وكأس السوبر الأوروبي.



وانتقل كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 33 عاماإلى يوفنتوس مقابل 112 مليون يورو،بحسب موقع "يورسبورت" الرياضي