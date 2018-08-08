ويأتي انتقال كورتوا (26 عاما) بعد انضمام الحارس الإسباني كيبا أريسابالاغا لتشلسي الأربعاء، مقابل صفقة "قياسية" بلغت 80 مليون يورو.

وقالت المصادر أن تشلسي سمح لحارسه كورتوا بالسفر إلى مدريد الخميس، لاستكمال إجراءات التوقيع والفحص الطبي، حيث سيعلن عن الانتقال بشكل رسمي في ذلك اليوم، وهو الأخير للانتقالات في إنجلترا.

وعرض ريال مدريد على تشلسي اللاعب الكرواتي ماتيو كوفاسيتش على سبيل الإعارة، بالإضافة لمبلغ 39 مليون يورو، من أجل الحصول على خدمات كورتوا.

ويتبقى على عقد كورتوا عاما واحدا فقط مع تشلسي، الأمر الذي خفّض قيمة الصفقة مقارنة بقيمته السوقية.

وسبق لكورتوا أن قضى ثلاثة أعوام في العاصمة الإسبانية مدريد، عندما كان لاعبا في صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني، وأكد في وقت سابق أنه يود العودة والإقامة هناك.

وكان كورتوا قد رفض العودة لتدريبات الفريق اللندني بعد انتهاء فترة إجازته بعد المونديال، الأمر الذي عجّل في تعاقد تشلسي مع الحارس الإسباني كيبا.