وأعلن يوسف الغيث وكيل أعمال "عموري" في رسالة عبر حسابه بتطبيق سناب شات: "مبروكين عموري هلالي"، مؤكدا ما تناقلته وسائل إعلام بشأن انتقال نجم المنتخب الإماراتي إلى الدوري السعودي.

صفقة تاريخية

وبعد إتمام الصفقة مقابل 14 مليون يورو، دخل "عموري" التاريخ حيث أصبح ثاني أغلى لاعب معار لموسم واحد في التاريخ، بعد الأرجنتيني غونزالو هيغواين، الذي أعير من يوفنتوس لميلان الإيطاليين قبل أسابيع، مقابل 18 مليون يورو.

ووفقا لـ"يوروسبورت عربية"، أصبح "عموري" (26 عاما) أغلى لاعب في الخليج ينتقل من ناد لآخر، كما أكد وكيل أعماله أن العين حصل على 45 مليون ريال سعودي، فيما حصل اللاعب على 15 مليون ريال.

صراع قطبي الرياض

وواجه نادي الهلال منافسة شرسة من نظيره النصر، الذي قدم لعبدالرحمن عرضا قدره 40 مليون ريال، مما دفع الهلال لرفع قيمة العرض الأولي.

وسينضم عموري "لنخبة" من المحترفين الجدد في الهلال، وعلى رأسهم المدرب البرتغالي المخضرم جورجي جيسوس، والمحترفين البيروفي أندريه كاريو والإسباني ألبيرتو بوتيا.

وقابل عموري أعدادا كبيرة من جماهير "الزعيم" في مطار العاصمة الرياض عند وصوله، في إشارة إلى قيمة الانتقال "الفنية" و"العاطفية" لنجم العين، الذي طالما عبر عن حبه للهلال في السابق.

مقارنات "عالمية"

وأثارت صفقة انتقال "عموري" الضخمة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأت المقارنات بينها وبين صفقات إعارة عالمية أخرى.

وقارن كثيرون صفقة "عموري" بتلك التي عقدها بايرن ميونيخ الألماني مع ريال مدريد الإسباني في 2017 للحصول على النجم خاميس رودريغيز، والتي أعير فيها قائد كولومبيا مقابل نصف قيمة انتقال عموري للهلال.

ويأمل "الهلاليون" بأن يقود النجم الإماراتي خط الوسط، بنفس الأناقة التي عود عليها اللاعب جماهير العين ومنتخب الإمارات، أملا بالحفاظ على لقب الدوري السعودي الذي يشهد منافسة شرسة بين الأندية المتنافسة.