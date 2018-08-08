ويأتي انتقال أريسابالاغا (23 عاما) المحتمل إلى تشلسي، ليحل بدلا من الحارس البلجيكي تيبو كورتوا المتوقع انتقاله إلى ريال مدريد الاسباني، بحسب وكيل أعمال كورتوا. وسيصبح الحارس الإسباني الشاب، أغلى حارس مرمى في التاريخ.

وأكدت تقارير إنجليزية، الأربعاء، أن تشلسي قرر "كسر" عقد الحارس الإسباني الشاب من ناديه أتلتيك بيلباو، بقيمة قاربت الـ80 مليون يورو، ليصبح بذلك أغلى حارس مرمى بالتاريخ.

وقد يكون اسم كيبا أريسابالاغا غير مألوف للعديدين، بسبب اسمه "صعب النطق"، ولأنه لا يلعب لأحد فرق أوروبا الكبيرة، فمن هو الحارس الذي يعرف بين الجماهير الإسبانية باسمه المختصر "كيبا"؟

* كيبا لعب موسمين فقط في الدرجة الأولى من الدوري الإسباني "لا ليغا"، خاض خلالهما 54 مواجهة، وقدم مستوى واعدا، أدى لاستدعائه حارسا احتياطيا مع المنتخب الإسباني في المونديال الأخير.

* اعتبرته صحيفة "ماركا" الإسبانية "الغلطة التي ستلاحق زين الدين زيدان"، بعدما فشل ريال مدريد بالتعاقد معه الموسم الماضي بسبب رفض المدرب الفرنسي، رغم أن الحارس كان متاحا وقتها بسعر 25 مليون يورو فقط.

* كيبا سيلغ عامه الـ24 في أكتوبر المقبل، وهو تخرج من أكاديمية أتلتيك بيلباو العريقة، التي تدرج في فئاتها السنية حتى وصل للفريق الأول.

* ترعرع كيبا في مدينة أونداروا الساحلية في إقليم الباسك شمالي إسبانيا، وطور منذ طفولته موهبة اصطياد الطيور وتدريبها على الغناء. وربحت "طيور كيبا" جوائز عدة في مسابقات الغناء.

* انتقال كيبا لتشلسي سيكسر الرقم القياسي لصفقة انتقال حارس مرمى، بعد أسابيع فقط من انتقال البرازيلي أليسون بيكر لليفربول مقابل 72 مليون يورو.

وكسر كيبا اليوم رقما قياسيا احتفظ به عملاق حراسة المرمى الإيطالي جيانلويجي بوفون، وبدأ برسم المقارنات بينه وبين أسطورة الحراسة في إسبانيا إيكر كاسياس، فهل سيستطيع كتب اسمه في كتب التاريخ مثلهم؟