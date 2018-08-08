وخاطب مانشستر يونايتد النادي الألماني، مستفسرا عن سعر انتقال المدافع الألماني جيروم بواتينغ، ولكن الرفض جاء سريعا.

وأخبر بواتينغ مدرب النادي الإنجليزي، البرتغالي جوزيه مورينيو، أنه "مؤمن" أكثر بمشروع بايرن ميونيخ، ويعتقد أن فرصه بتحقيق دوري أبطال أوروبا سترتفع إذا ما بقي مع "البافاري"، وفق ما نقل موقع "غارديان".

وجاء رفض بواتينغ وبايرن ميونخ "صادما" للشياطين الحمر، الذي أكد في وقت سابق أنه قريب من التعاقد مع الدولي الألماني.

ووضع رفض النجم الألماني مانشستر يونايتد في "مأزق"، حيث يتبقى أمامه يومان فقط للتعاقد مع مدافع كبير، وهو الهدف الأول لمورينيو في سوق الانتقالات.