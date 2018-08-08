وأشارت صحيفة "ديلي ميل" إلى أن بوغبا أبلغ زملائه في الساعات الـ48 الأخيرة رغبته بترك الشياطين الحمر، كما أرسل رسالة نصية قصيرة إلى نائب الرئيس التنفيذي إد وودورد، يبدي فيها رغبته بالرحيل.

وكان بوغبا انضم إلى قلعة "الشياطين الحمر" من يوفنتوس الإيطالي، بصفقة بلغت 89 مليون جنيه إسترليني، بيد أن اللاعب البالغ 25 عاما والذي انضم للفئات العمرية في النادي الإنجليزي في 2009، ارتبط اسمه هذا الصيف بالانتقال إلى النادي الكتالوني.

من جهته، يصر مان يونايتد أن بوغبا ليس للبيع، وذلك قبل يومين من انطلاق منافسات "البرميرليغ"، حيث يستقبل يونايتد ليستر سيتي على أرضه.

وبحال رحيل بوغبا، المتألق مع بلاده في مونديال روسيا الأخير، لن يحصل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو على متسع من الوقت لتعويضه، إذ يقفل باب الانتقالات للمرة الأولى قبل يوم من انطلاق الدوري، أي الخميس الساعة الخامسة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، فيما تمتد فترة الانتقالات في الدوري الإسباني حتى نهاية الشهر الجاري.

وأضافت الصحيفة أن بوغبا اتفق عبر وكيله أعماله مع برشلونة بصفقة لمدة 5 سنوات بقيمة 89.5 مليون جنيه (115.4 مليون دولار)، وبراتب سنوي يبلغ 18 مليون جنيه (23.2 مليون دولار).

في المقابل، أشارت صحيفة "ذي صن" إلى أن بوغبا طالب برفع راتبه الأسبوعي من 180 ألف جنيه إسترليني (232.2 ألف دولار) إلى 380 ألف جنيه (490.2 ألف دولار)، للتساوي مع المهاجم التشيلي ألكسيس سانشيز.