افتتح قلب الدفاع المالي ساليف كوليبالي التسجيل بكرة رأسية جميلة إلى يسار الحارس (11)، وأضاف المهاجم المغربي وليد أزارو الهدف الثاني بتسديدة من داخل المنطقة بعد خطأ دفاعي (73).

ورفع الاهلي رصيده الى 4 نقاط ليرتقي إلى المركز الثاني بالتساوي مع الزمالك والداخلية، فيما تجمد رصيد المصري عند ثلاث نقاط في المركز السابع.

ودانت السيطرة في الشوط الأول للأهلي بفضل جماعية أداء لاعبيه اضافة إلى عناصر الخبرة.

وأسفرت السيطرة الحمراء عن هدف مبكر لكوليبالي مستغلا عرضية الظهير التونسي علي معلول وضعها رأسية إلى يسار الحارس احمد مسعود.

وفي ظل حالة الارتباك في دفاع المصري، أهدر وليد سليمان وناصر ماهر وعمرو السولية فرصا لمضاعفة النتيجة.

وحاول مدرب المصري حسام حسن اجراء تغييرات لتعديل الأرقام، فاستحوذ فريقه على اللعب ورفع منسوب الخطورة على مرمى الحارس الدولي محمد الشناوي.

وخلافا لسير المباراة ومن هجمة مرتدة منظمة، عزز وليد ازارو تقدم فريقه بهدف ثان بعدما انفرد بمرمى الحارس أحمد مسعود.