ووقع يوفنتوس مع أغلى لاعب في تاريخ الكرة الإيطالية بضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد مقابل 105 مليون يورو ، وهنالك حديث عن إمكانية انتقال لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش إلى إنتر ميلان.

وقال الظاهرة رونالدو: "وصول كريستيانو رونالدو مفيد لإيطاليا ، الكرة هنا لم تعش فترة جيدة في الأونة الأخيرة ، هذه الصفقة قد تكون نقطة إعادة إنطلاق للتعافي"، بحسبما ورد في موقع "سبورت 360".

وعند سؤاله عن لوكا مودريتش وانضمامه للإنتر بعد حديث عن عرض فلكي مقدم للاعب الكرواتي ، أجاب الظاهرة“التفاوض مع ريال مدريد صعب لكن هنالك بصيص آمل ، السوق غريب وآمل أن يكون عام الإنتر، لا أعرف إن كانت المفاوضات مستمرة أم لا ، في إيطاليا يغلق السوق بعد أسبوعين ولنرى ما سيحدث وقتها".