واجتمع الجهاز الطبي مع إرنستو فالفيردي، مدرب الفريق، ليعطوا له الضوء الأخضر لإشراك فيدال في مباراة الفريق القادمة أمام أشبيلية التي ستقام الأحد المقبل.

وكان فيدال قد أكد فور وصوله للتوقيع مع ناديه الجديد، أنه جاهز بنسبة 100 بالمئة للمشاركة مع الفريق، وفق ما نقل موقع "آس".

وأكد لاعب الوسط التشيلي في مؤتمره الصحفي، الاثنين، خلال حفل تقديمه، أن ارتداء قميص نادي برشلونة بعد الرحيل عن صفوف بايرن ميونيخ الألماني هو التحدي الأكبر له في مسيرته الكروية.

وستواجه كتيبة "البلوغرانا" أشبيلية في نهائي كأس السوبر الإسباني، مساء الأحد، بمدينة طنجة المغربية.