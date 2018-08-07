وسيشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز 3 لاعبين من المغرب ومصر والجزائر، ولاعبا واحدا من تونس.

فيما يلي قائمة بـ10 نجوم عرب يأملون بترك بصمتهم في واحد من أقوى دوريات العالم:

المصري محمد صلاح (ليفربول)

وصل محمد صلاح لأعلى درجات التألق في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، بعد أن حقق لقب هداف الدوري برصيد 32 هدفا، ونال عددا كبيرا من الجوائز الفردية، رفعت اسم صلاح واللاعب العربي لمستويات "غير مسبوقة" في إنجلترا.

المصري رمضان صبحي (هادرسفيلد)

موسم "متواضع" خاضه الشاب المصري رمضان صبحي مع ستوك سيتي، ولكن فرصة جديدة أتيحت له هذا الموسم، حيث تعاقد معه نادي هادرسفيلد الذي يأمل بالاستفادة من المهارات التي عرف بها الجناح المصري.

الجزائري إسلام سليماني (ليستر سيتي)

انضم سليماني لليستر سيتي قبل موسمين، ورغم تذبذب مستواه، إلا أن مشواره الطويل في أوروبا شفع له للبقاء موسما جديدا مع الفريق، يأمل فيه بهز شباك كبار حراس الدوري.

الجزائري رشيد غزال (ليستر سيتي)

قضى غزال مشواره الكروي كاملا في فرنسا، ما بين ليون وموناكو الفرنسيين، لكن هذا الموسم، سيخوض غزال "مغامرة جديدة" عليه أن يثبت نفسه فيها مع فريقه الجديد ليستر سيتي، وسيكون عليه تعويض غياب مواطنه رياض محرز، الذي غادر النادي قبل انطلاق الموسم.

المغربي رومان سايس (وولفرهامبتون)

يعتمد النادي بشكل كبير على سايس في خط الدفاع. وسيواجه النجم المغربي تحديا كبيرا عند لقاء أفضل المهاجمين في العالم هذا الموسم.

التونسي يوهان بن علوان (ليستر سيتي)

بن علوان لا يزال خيارا بديلا في خط دفاع فريقه ليستر سيتي، ولكن دوره قد يكبر في حال رحيل مدافع الفريق الأساسي هاري مغواير عن صفوف "الثعالب".

المصري محمد النني (أرسنال)

سيخوض الدولي المصري محمد النني موسما جديدا مع "المدفعجية"، ولكن هذه المرة، يحوم الغموض حول حجم الدور الذي سيعطى له مع المدرب الجديد أوناي أيميري.

المغربي عبدالحميد صبري (هادرسفيلد)

خاض المغربي الشاب عبد الحميد صبري موسما "هادئا" مع فريقه هادرسفيلد الموسم الماضي، حيث لم يشارك سوى في 5 مباريات بالدوري، ولكن صغر سنه يتيح له مساحة أكبر للتطور وإثبات الذات هذا الموسم.

المغربي أشرف لزعر (نيوكاسل)

بعد موسم إعارة مع بينفينتو الإيطالي، يعود المغربي أشرف لزعر وكله طموح في إثبات نفسه داخل أسوار نيوكاسل. المهمة لن تكون سهلة، خاصة وأن اللاعب لم يخض سابقا أي مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي)

حاز المتألق الجزائري رياض محرز على ثقة "الفيلسوف" بيب غوارديولا، الذي قرر ضمه لكتيبة أبطال إنجلترا مانشستر سيتي هذا الموسم. ويأمل محرز بالعودة للتألق الذي وضعه على قمة إنجلترا، عندما حقق لقب الدوري وجائزة أفضل لاعب في 2016.